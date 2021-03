KUMBULLA, Lesione al menisco: la stagione è finita

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - La stagione di Marash Kumbulla finisce in nazionale. Il giocatore della Roma è stato sottoposto ad accertamenti dopo il problema al ginocchio destro accusato con l'Albania e l'esito ha evidenziato una lesione del menisco esterno destro. Kumbulla dovrebbe aver scelto di non operarsi e opterà per una terapia conservativa, come in passato aveva già fatto Diawara. In mattinata, invece, esami di controllo al polpaccio a Villa Stuart anche per Mkhitaryan, dovrebbe rientrare per la prima gara con l'Ajax. (ANSA).