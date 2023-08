KATALEYA, Anche la Roma sensibilizza sulla scomparsa

La Roma da tempo utilizza gli annunci ufficiali degli acquisti anche per sensibilizzare sulla scomparsa di persone. E nell'annuncio di Romelu Lukaku come nuovo numero 90 giallorosso c'è anche la piccola Kataleya, scomparsa lo scorso 10 giugno dall'ex albergo occupato Astor a Firenze. Ecco il video:

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Romelu Lukaku 🇧🇪



The club is delighted to confirm the signing of the world-renowned Belgian forward!



In the meantime, the search for missing children around the world continues.

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/ILrHcAc5IJ