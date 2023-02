JUVE, Nuove intercettazioni dei dirigenti bianconeri

Il Corriere della Sera riporta altre intercettazioni dei dirigenti della Juventus che arrivano direttamente dalle inchieste che coinvolgono la Vecchia Signora. Maurizio Arrivabene, che i militari della Guardia di Finanza descrivono "turbato per alcune criticità societarie" una volta diventato amministratore delegato, il 19 ottobre del 2021 viene intercettato: "Ci sono cose che mi fanno accapponare la pelle, ti dirò, perché poi ci saranno anche da prendere delle decisioni... Una cosa riguarda i parametri Uefa... Perché dai calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri. Però può essere che ci siamo persi qualcosa". Ad Arrivabe rispose il direttore finanziario del club, Stefano Cerrato: "La società rispetta i parametri Uefa per l'iscrizione alla Champions 2022/2023, ma con quelli attuali non potrebbe iscriversi all'edizione 2023-2024".