JORGINHO, Dovrebbe rinnovare a breve con l'Arsenal

Jorginho potrebbe restare all'Arsenal. Il centrocampista italiano, che era stato accostato anche alla Juventus e al Napoli nelle scorse sessioni di trasferimento, è pronto a firmare un nuovo contratto che i Gunners gli hanno offerto per premiare la sua costanza, la sua professionalità e la sua attitudine al lavoro. L'accordo in essere invece, come riportato dal The Athletic, scadrà a giugno con il club che ha un'opzione per un altro anno.

Infine, il direttore sportivo Edu Gaspar e l'assistente dell'amministrazione Jason Ayto, hanno viaggiato in Arabia Saudita recentemente, ma non hanno trattato nessun giocatore.