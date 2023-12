J. BOATENG, Pronto a fare di più e a nuove avventure

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jerome Boateng è pronto a tornare in pista. Il difensore, dopo due anni passati al Lione, è rimasto senza squadra. La volontà del giocatore però è quella di rientrare il più presto possibile a vestire una maglia di un club già da questa finestra estive di trattative. Intervistato da SID, il calciatore ha parlato del suo futuro sottolineando come si senta carico ad iniziare una nuova avventura: "E' chiaro che il mio percorso calcistico non è ancora finito.

Non posso dire esattamente dove andrò dopo, ma sono sicuramente pronto a fare di più. Tutto deve essere sempre perfetto. Sarà in inverno, ne sono fermamente convinto”.