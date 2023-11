ITALIANO, Oggi vittoria importante. Contento per Nzola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Cukaricki-Fiorentina, commentando così il successo viola: “Siamo venuti qua per cercare di fare la nostra partita e tornare a vincere. Era il nostro obiettivo e ci siamo riusciti. Oggi ci interessavano solamente i tre punti. Mi fa piacere che abbia fatto gol Nzola, soprattutto per come si è procurato il calcio di rigore. Potevamo cercare di fare qualche gol in più alla fine. La partita non è stata semplice, come sapevamo gli avversari in casa, soprattutto in Europa, sono molto diversi e oggi lo abbiamo visto. Era importante vincere e conquistare i tre punti e oggi lo abbiamo fatto”.

Qualcosa che l’ha fatta arrabbiare durante la partita? Potevate chiuderla prima: “Si, le partite aperte sono sempre pericolose. Ne sappiamo qualcosa, dopo la gara di anno scorso contro il Riga, che ci ha costretti ad una gara in più nel playoff. Oggi abbiamo trovato una squadra tutta chiusa dietro la linea della palla. Dobbiamo cercare di essere molto più veloci e rapidi negli ultimi metri, ma ripeto l’importante oggi era vincere”.

Quanto manca alla Fiorentina per tornare quella Fiorentina efficace che abbiamo visto in passato?

“Non manca tanto secondo me. Oggi speravamo nel gol di Nzola e ci è riuscito. Richiama grande fiducia e ti fa venire dentro grande autostima. Ci siamo riusciti con lui. Sottil, Ikonè e Brekalo, oggi potevano cercare di affondare maggiormente perché le situazioni c’erano. Però come dico sempre, il percorso è lungo, la strada è molto difficile, ci sono tante partite, abbiamo tutto il tempo per cercare di sistemare qualche lacuna che ancora abbiamo”.

Può essere il gol della svolta per Nzola?

“Non lo so, però come ho detto prima, mi è piaciuto il modo in cui si è procurato il calcio di rigore, perché è quello che gli chiediamo e che lui ha nelle corde. Cercare di allungare la squadra, attaccare gli spazi, mettere in difficoltà le linee difensive. Siamo riusciti a portare in campo quello che avevamo provato. Mi auguro che questo gol gli dia quella fiducia che serve ad un attaccante per essere decisivo, incisivo e risolutivo. Oggi ha fatto quello che deve fare un attaccante”.