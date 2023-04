ITALIANO, Domani turnover ma non possiamo fermarci

FirenzeViola.it

Alla vigilia di Fiorentina-Spezia, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club dell'ottimo momento dei suoi e della gara di domani contro la sua ex squadra: "Vincere aiuta sempre, è molto bello lavorare con questo clima ma quello che mi preme dire è che non dobbiamo staccare la spina ora. Secondo me è quello che ci sta portando soddisfazioni, l'atteggiamento. Non abbandoniamo questa strada. Dobbiamo archiviare Cremona ma credo che questo step lo abbiamo superato. Abbiamo tanti impegni e tutti importanti. Siamo sempre pronti a ripartire partita dopo partita. C'è poco tempo per gioire, già il giorno dopo una gara è la rifinitura di quella dopo".

Che partita sarà quella di domani?

"Domani ci giochiamo tanto. Vogliamo far bene di fronte al nostro pubblico. Il campionato è ancora lungo, ci sono 30 punti a disposizione e non vogliamo fermare la nostra risalita. Domani è una partita molto importante. Anche loro si giocano tanto. Ma noi abbiamo tanti motivi per continuare a spingere. Sarà una partita difficile come tutte quelle a questo livello, serve massima attenzione".

Come sta la squadra fisicamente?

"Bene. Le vittorie ti fanno recuperare -anche fisicamente- più in fretta. Abbiamo recuperato qualche ragazzo che non c'era a Cremona per qualche linea di febbre. Penso che qualcosa ruoteremo, al di là di quanto fatto a Cremona so che chi giocherà darà tutto".