ITALIA, Oggi allenamento con l'U17 viola. Biraghi...

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

Italia al lavoro a Coverciano in vista della gara di venerdì contro la Macedonia del Nord a Roma. Secondo allenamento di giornata per gli azzurri, con in campo il gruppo che non ha svolto la seduta stamattina. Di nuovo in campo Andrea Cambiaso, alle prese con il recupero da un problema al piede. Presenti in campo anche gli ultimi convocati: Manuel Lazzari e Cristiano Biraghi, con la Nazionale di Spalletti che si sta allenando contro l'Under 17 della Fiorentina. Durante l'allenamento sulla corsia mancina Biraghi ed El Shaarawy si sono alternati a Cambiaso e Chiesa.