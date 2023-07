INTER, Samardzic è ad un passo a 25 milioni più Fabbian

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter è pronta a piazzare un colpo importante per alzare ulteriormente il livello della rosa di mister Inzaghi. Come riporta Sportitalia, la società nerazzurra sarebbe a un passo da Lazar Samardzic dell'Udinese per circa 25 milioni di euro. In bianconero dovrebbe arrivare anche il centrocampista classe 2003 Giovanni Fabbian, per il quale la Beneamata manterrebbe comunque una prelazione.