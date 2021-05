INTER, Accordo con Oaktree: 275 milioni di prestito

Intesa tra Oaktree e Inter, arrivano 275 milioni di euro nelle casse nerazzurre per il 31% del club. Il fondo americano, che gestisce capitali per 122 miliardi, non è nuovo a investimenti nello sport. Spiega Calcio e Finanza che il suo ingresso nel mondo del calcio, tra l’altro, non è una novità: nel 2020 insieme al produttore audiovisivo Pierre-Antoine Capton ha acquisito il 100% delle azioni dei francesi del Caen, mentre Steven Kaplan, uno dei co-fondatori, è co-proprietario dello Swansea (insieme a Jason Levien, ex socio di Thohir di tempi del Dc United) oltre ad azionista di minoranza dei Memphis Grizzlies di Nba.

Tra gli altri investimenti in Italia, Oaktree è presente nell’azionariato di MBE Worldwide (Mail Boxes Etc), Costa Edutainment (la società che gestisce, tra gli altri, l’Acquario di Genova), Conpibel (in amministrazione controllata), Stand By Me (casa di produzione di Simonetta Ercolani, ideatrice della trasmissione Sfide) e Banca Progetto (controllata da Oaktree Capital dal 2015, quando portava ancora il nome di Banca Lecchese).