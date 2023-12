INSIGNE, A Toronto sto bene: finirò lì il mio contratto

FirenzeViola.it

Presente ieri a Napoli per ricevere un premio dal Coni per la vittoria di Euro2020, Lorenzo Insigne ha parlato del momento degli azzurri, soffermandosi anche su una battuta riguardante il suo futuro: "Il Napoli giocherà una grande partita e raggiungerà la qualificazione perché lo meritiamo", ha detto in vista del match di questa sera con lo Sporting Braga. Quindi un passaggio sul suo futuro, come riportato da Il Mattino: "Sto bene a Toronto e finirò lì il mio contratto".