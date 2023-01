IMPALLOMENI, Roma? Con i viola non sarà semplice

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Il pareggio a Milano porta a pensare a un bicchiere mezzo pieno o vuoto per la Roma? "Credo abbia una classifica importante, ha 3 punti in più rispetto allo scorso anno. Rinuncia a una fase del gioco, fa una fatica terribile a creare occasioni e a tirare in porta ora. L'equilibrio è fondamentale. A Milano ha tentato una partita offensiva ma non era così facile. Se i migliori sono sempre i difensori dobbiamo farci una domanda e darci una risposta. Fonseca negli anni scorsi ha tentato una strada ma è dovuto tornare alla difesa a tre. Ora Mourinho deve fare il salto di qualità nella seconda parte di stagione, per arrivare in Champions devi osare. Io credo che abbia in testa una cosa del genere. Ma se rimarrà così è difficile che ottenga questo risultato. Il pareggio di Milano è come una vittoria ma non esulterei, sei settimo, giocherai contro la Fiorentina e non sarà semplice".