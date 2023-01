SKY, Il Leicester offre 34 milioni per Nico Gonzalez

Secondo quanto riportato da Sky Sport il Leicester sarebbe interessato seriamente a Nico Gonzalez e ha già formulato un'offerta alla Fiorentina per avere l'esterno offensivo già a gennaio. Il club inglese ha offerto circa 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro) alla Fiorentina per Nico Gonzalez. La squadra viola sta riflettendo e decidendo se accettare o aumentare la richiesta. Sono ore calde su questo fronte e la Fiorentina sta pensando a lungo cosa fare. Se dovesse essere ceduto Nico Gonzalez, si aprirà il mercato in entrata per i viola e ritornerebbero caldi i nomi di Boga, Sabiri e Brekalo tra tutti. Prima però la società gigliata deve decidere se accettare o meno l'offerta del Leicester.