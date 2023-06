GIAMMARIOLI A RFV, Castro è legatissimo a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Il dirigente sportivo Stefano Giammarioli, già ds della Cremonese ai tempi in cui ci giocava Castrovilli, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola proprio per parlare del contratto del giocatore viola: "Non so i particolari ma ho sempre saputo che c'è grande attenzione della Fiorentina su Gaetano e che lui è innamorato di Firenze e dunque confido che presto l'accordo si trovi anche se non so se ci sono club dietro".

Poco utilizzato? "Veniva da un infortunio e l'utilizzo è stato ponderato dallo staff anche perché lui non ha un fisico strutturato perciò questo ha influito sulle presenze. E sono convinto che una soluzione si trovi perché in questa fase della stagione i rinnovi sono più articolati ma confido che lui prosegua con la Fiorentina".

Nel ruolo di play come lo giudica? "Lui nasce giocatore moderno, che riesce a fare gioco d'attacco e rifinitura ma copre anche in zona difensiva, però davanti alla difesa non ce lo vedo. Anche perché chi fa entrambi le fasi spesso si perde negli ultimi metri".

Può puntare ad una big? "Sì perché è un giocatore propositivo ma con proprietà di recupero, ha il colpo, è migliorato negli ultimi 16 metri, perciò in uno step di Lazio o Roma può essere inserito. Ma sapendo che è un giocatore di sentimenti penso che non voglia staccarsi dalla Fiorentina".

Giudizio su Italiano? "Ha fatto una crescita importante, ha idee chiare e sa trasmettere il lavoro sul campo anche in partita. Ci sono ancora step da fare per il grande calcio ma è uno dei giovani più importanti nel panorama importante. I grandi allenatori lo diventano con società vicino e lui ha superato le difficoltà anche grazie alla Fiorentina che gli è stata vicino, poi sull'impostazione che dà alla squadra è uno dei migliori".

Due finali perse, delusione o punto di partenza? Lì serve la maturità della società, se una squadra fa due finali è perché c'è un lavoro dietro. Bisogna non smantellare ma inserire due o tre pedine nei ruoli in cui lo chiede l'allenatore. La Fiorentina ha un modo di giocare che è difficile da bloccare per le avversarie".