Il Genoa di Gilardino si prepara al ritorno in serie A, e inizia a monitorare i direttori sportivi per la prossima stagione, con l'attuale uomo mercato Marco Ottolini dirottato ad altra mansione. E in pole c'è un ds accostato in passato alla Fiorentina, Gianluca Petrachi ex di Torino e Roma, e Mauro meluso ex Lecce e Spezia.