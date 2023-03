FREY, Carica l'ambiente: "Stasera facciamoci sentire"

Con un post su Instagram, l'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha voluto dare la giusta carica in vista della sfida europea di stasera contro il Sivasspor. Questa la didascalia scritta sotto la foto: "Firenze è tra le città italiane più note al mondo, e per la Fiorentina hanno giocato nomi che hanno scritto la Storia di questo sport. Indossare 'La Viola' sul palcoscenico europeo è tra le emozioni più grandi che la carriera da sportivo puoi provare. Quindi vi chiedo una cosa, miei cari sostenitori fiorentini: questa sera, supportiamo i ragazzi in campo, e facciamo loro sentire il boato, il calore, la forza che solo noi tifosi Viola sappiamo trasmettere".