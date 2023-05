FRANCHI, Il Comune: "Gara in corso, nomi segreti"

FirenzeViola.it

L’Amministrazione comunale di Firenze, In merito ad alcune indiscrezioni riportate da organi di informazione in merito alla gara a procedura ristretta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori allo stadio Artemio Franchi di Firenze, precisa quanto segue:

1) Sia il numero che il nome dei partecipanti alla gara attualmente in corso sono segreti.

2) Chi indica nomi di ditte lo fa a puro titolo personale e sulla base di supposizioni personali, violando comunque la segretezza necessaria al regolare svolgimento della gara pubblica con procedura ristretta.

3) Chi parla di interesse o meno di ditte a partecipare alla gara, dando informazioni circostanziate al riguardo, o agisce per impedire lo svolgimento della gara stessa, rischia l’accusa per il reato di turbativa d’asta in base all’articolo 353 del Codice Penale.

4) La procedura di gara è stata avviata a dicembre 2022, le imprese che hanno fatto manifestazione di interesse sono state ammesse a marzo 2023 e ad aprile è stata richiesta la presentazione delle offerte. L’atto di definanziamento non è stato ancora notificato formalmente a questa Amministrazione, per cui qualunque elucubrazione su eventuali revisioni della gara pubblica in corso rischia di produrre ulteriori effetti di turbativa. In ogni caso, solo dopo aver avviato la fase finale della gara (richiesta di offerte), l’Amministrazione farà le sue valutazioni, nel rispetto delle norme, sulle modalità realizzative dell’intervento.