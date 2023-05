FOTO, Viola in campo per preparare la sfida col Sassuolo

INDISCREZIONI DI FV MALEH, CON IL LECCE FIRMATO UN CONTRATTO FINO AL 2027 Come noto, con la salvezza matematica in Serie A raggiunta nella giornata di ieri dal Lecce, Youssef Maleh è stato riscattato automaticamente dai salentini. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista italo-marocchino ha firmato coi pugliesi un... Come noto, con la salvezza matematica in Serie A raggiunta nella giornata di ieri dal Lecce, Youssef Maleh è stato riscattato automaticamente dai salentini. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista italo-marocchino ha firmato coi pugliesi un... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-ROMA 2-1? Grazie alle reti di Jovic e Ikonè, la Fiorentina ha ribaltato lo svantaggio iniziale firmato El Shaarawy e si è portata a quota 53 punti. Come al solito, invitiamo i nostri lettori a votare il migliore in campo tra i giocatori di Italiano, per dare vita al... Grazie alle reti di Jovic e Ikonè, la Fiorentina ha ribaltato lo svantaggio iniziale firmato El Shaarawy e si è portata a quota 53 punti. Come al solito, invitiamo i nostri lettori a votare il migliore in campo tra i giocatori di Italiano, per dare vita al... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 30 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi