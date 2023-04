FOTO, Per Audero cena a Firenze con Lorenzo Tonelli

La nostalgia per l'amico Lorenzo Tonelli, che è tornato a giocare all'Empoli, nelle scorse ore ha portato il portiere della Sampdoria, Emil Audero, a Firenze per una cena con l'ex compagno in blucerchiato. I due e le rispettive compagne hanno infatti cenato in un famoso ristorante del centro con vista su Pontevecchio. Il portiere doriano ora è fermo per un infortunio ma da tempo e anche nei mesi scorsi si parla di un interesse della Fiorentina per lui, anche per le note vicende societarie della Samp. Chissà che la gita non sia stata anche esplorativa. Di sicuro per ora si sa solo che il giocatore apprezza Firenze e i suoi ristoranti grazie all'amico fiorentino (ma col cuore azzurro) Tonelli, come mostra la foto postata sui social dai protagonisti.