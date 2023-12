FORM. UFFICIALI, NICO TITOLARE. NEL MEZZO LOPEZ-MANDRAGORA. DAVANTI BELTRAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alle 18:45 la Fiorentina scende in campo contro il Ferencvaros nell'ultima gara valida per il girone di Conference League. I viola hanno a disposizione due risultati su tre per arrivare primi nel girone. Alla Groupama Arena di Budapest è tutto pronto. Queste le formazioni ufficiali della sfida. Duncan out per febbre all'ultimo momento.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; M. Lopez, Mandragora; Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Aneba, Cissé, Civic; Abu Fani, Esiti; Marquinhos, Zachariassen, Katona; Varga.