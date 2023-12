FIORENTINA, Squadra tornata ad allenarsi al V.Park

NOTIZIE DI FV L'OCCASIONE FA IL CLUB LADRO...E POTREBBE PORTARE ANCHE UN CENTRALE Terzino destro e esterno offensivo: questi due ruoli sono quelli che da tempo tutti sanno che la Fiorentina sta provando a sistemare col mercato di riparazioni ma, in caso di occasione, la questione potrebbe anche allargarsi ad un altro ruolo come quello del centrale... Terzino destro e esterno offensivo: questi due ruoli sono quelli che da tempo tutti sanno che la Fiorentina sta provando a sistemare col mercato di riparazioni ma, in caso di occasione, la questione potrebbe anche allargarsi ad un altro ruolo come quello del centrale... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi