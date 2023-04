FIO-CRE, Statistiche: sette calciatori per 7 gol e Cabral...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A poche ore da Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Lega Serie A ha pubblicato sul proprio sito alcune statistiche sul match di stasera:

Seconda sfida tra Fiorentina e Cremonese in Coppa Italia, dopo il successo viola per 2-0 nella semifinale d’andata. La Fiorentina potrebbe raggiungere la finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2013/14 con Vincenzo Montella allenatore; quella del 3 maggio 2014, persa 1-3 contro il Napoli, è stata anche l’ultima finale disputata in generale dai viola. Nessuna squadra nella storia della Coppa Italia ha mai raggiunto la finale dopo aver perso la semifinale d’andata con uno scarto di due o più gol. La Fiorentina potrebbe raggiungere la sua 11ª finale di Coppa Italia, meno solo di Juventus (21), Roma (16), Inter (14) e Milan (12). La Cremonese invece non ha mai disputato la finale di Coppa Italia nella sua storia.

La Fiorentina potrebbe vincere sia l’andata che il ritorno in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1995/96 contro l’Inter. La Fiorentina non ottiene due clean sheet di fila in Coppa Italia dal periodo tra l’agosto e il dicembre 2012 (tre in quel caso). A partire dagli ottavi di finale di questa stagione, solo lo Spezia (22%) ha registrato una percentuale realizzativa superiore a quella della Cremonese (19%) in Coppa Italia: quattro gol segnati con 21 tiri totali tentati. Le ultime sette reti della Fiorentina in Coppa Italia sono state messe a segno da sette calciatori diversi: Piatek, Milenkovic, Barak, Jovic, Ikoné, Cabral e Nico González. A segno nella gara di andata, Arthur Cabral è stato anche il giocatore in campo a tentare più conclusioni: sei, solo una in meno di quelle di tutti i giocatori della Cremonese messi insieme (sette). Michele Castagnetti e Frank Tsadjout sono gli unici due calciatori della Cremonese ad aver giocato tutte le cinque gare dei grigiorossi in questa edizione della Coppa Italia.