FIO-BAS, Provvedimenti in zona stadio e Indipendenza

Domani lo stadio Franchi ospiterà la partita di Conference League Fiorentina-Basilea. L’incontro inizierà alle 21. Su disposizione della Questura saranno istituiti nella zona dello stadio provvedimenti già adottati in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico. Ma per consentire il servizio navetta per i tifosi svizzeri dalle sono previsti divieti anche in piazza Indipendenza con possibili ripercussioni sulla direttrice via Santa Caterina da Siena-via Nazionale.

Per quanto riguarda la zona stadio, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio. Inoltre, in previsione dell’arrivo fin dalla mattina dei supporter svizzeri, tutta la zona riservata alla tifoseria ospite sarà chiusa dalle 9. In dettaglio si tratta di piazza Berlinguer, viale Fanti (area sul retro della Misericordia San Piero Martire), viale Paoli, viale Valcareggi, viale Nervi, piazzale Campioni del ’56 dove fino alle 24 saranno in vigore divieti di sosta e transito. All’interno di questa area le attività economiche dovranno rimanere chiuse l’intera giornata. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio il mercato rionale Fanti dovrà chiudere entro le 13.

Attenzione anche ai provvedimenti previsti in altre zone della città. Per agevolare la salita dei tifosi svizzeri nei bus navetta diretti allo stadio sempre su disposizione della Questura, infatti, dalle 17 scatterà la chiusura di piazza Indipendenza nel tratto di collegamento tra via Ridolfi e via Nazionale. Si tratta di divieti temporanei legati alla partenza dei mezzi ma sono previsti nell’arco di tre ore dalle 17 con impatto sulla circolazione della zona. Si potranno quindi registrare rallentamenti sulla direttrice via Santa Caterina d’Alessandria-via Nazionale verso la stazione di Santa Maria Novella. Si invita a usare percorsi alternativi o a evitare questa direttrice per raggiungere la stazione.