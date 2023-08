EX OBIETTIVI, Perri ad un passo dall'Olympique Lione

FirenzeViola.it

Dopo essere stato un'idea per la Fiorentina (che intanto sta chiudendo per Christensen dell'Hertha Berlino), il portiere brasiliano Lucas Perri è ad un passo dal trasferimento all'Olympique Lione. Il club francese è infatti vicinissimo all'accordo col Botafogo per il cartellino del giocatore, che costerà circa 8 milioni di euro.

L'operazione dovrebbe trovare la fumata bianca in queste ore, anche se il trasferimento vero e proprio avverrà solo nei prossimi mesi, dopo il termine della stagione brasiliana. Il portiere infatti finirà l'anno 2023 in Brasile, prima di volare in Europa e firmare col Lione a partire dal prossimo gennaio.

La notizia è riportata da TuttoMercatoWeb