EX OBIETTIVI, Bonifazi può andare al Sassuolo: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è spazio per Kevin Bonifazi (27 anni) nel progetto tecnico del Bologna. L'ex obiettivo della Fiorentina è sui taccuini, tra le altre, di Cagliari e Salernitana e, secondo TMW, un'idea conduce anche alla realtà del Sassuolo. Tra i neroverdi piace molto al Bologna il difensore centrale Martin Erlic: legato da un contratto ancora lungo (scade nel 2026) ma che ad oggi ha fatto capire di non avere fretta di mettersi a sedere con il Sassuolo per ridiscuterlo: ecco che, specialmente se le condizioni di Soumaoro non dovessero migliorare, potrebbe diventare un'occasione per il Bologna.