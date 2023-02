EX OBIETTIVI, Azmoun rivela: "Ero ad un passo dall'OM"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER MILENKOVIC UN FASTIDIO ALL'ADDUTTORE Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un fastidio all'adduttore, verrà valutata l'entità nei prossimi giorni. Nikola Milenkovic è uscito nel corso del primo tempo di Fiorentina-Empoli per un problema muscolare. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il serbo ha accusato un fastidio all'adduttore, verrà valutata l'entità nei prossimi giorni. NOTIZIE DI FV IND. FV, COMMISSO RIPARTIRÀ DOPO IL MILAN. TORNA AD APRILE Rocco Commisso vivrà le sue ultime due settimane a Firenze prima di ripartire alla volta degli Stati Uniti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il presidente della Fiorentina partirà dall'Italia dopo la sfida contro il Milan all'Artemio Franchi... Rocco Commisso vivrà le sue ultime due settimane a Firenze prima di ripartire alla volta degli Stati Uniti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il presidente della Fiorentina partirà dall'Italia dopo la sfida contro il Milan all'Artemio Franchi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 febbraio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi