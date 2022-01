DURANTE, Alvarez a giugno costa il doppio. Cabral...

Sabatino Durante, esperto di calcio brasiliano, ha detto la sua sulle operazioni con il Sudamerica della Fiorentina: “Burdisso è uno che capisce di calcio come pochi. Agustin Alvarez a giugno costerà il doppio: è giovane ma ha tutto per poter far bene se si ha la pazienza di aspettarlo. Giocatori come Julian Alvarez invece non ci vengono in Italia, perché ormai sono giocatori affermati. Quando di mezzo ci sono squadre come il Manchester City non c’è concorrenza. La Serie A ormai è un campionato di secondo o terzo livello“.

Poi ha parlato di Arthur Cabral: “All’inizio in Brasile ha fatto fatica ad affermarsi. Ora ha tutte le qualità per poter far bene in Italia. È un centravanti classico. Io ho detto che può ricordare Toni ma con le dovute proporzioni. L’unico problema per lui, come per Agustin Alvarez, è che bisogna avere pazienza. In Italia e a Firenze di pazienza ce ne è sempre poca perché i fiorentini sono abituati a vedere certi giocatori“.