DIONISI, L'Europa sarà a 63-64 punti ma ora non ci compete

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Torino, rispondendo ad una domanda sull'Europa. Queste le sue parole: "L'Europa, che non ci compete, sarà a 63-64, ma nel lungo è difficile che le cose si discostino perché c'è uno storico enorme in Serie A. Analizzando le partite e il fatto che si giochi tanto, anche in maniera ravvicinata, e se non hanno l'organico completo sempre si ritrovano a giocare gare più equilibrate. Il livello delle neopromosse si è alzato ma difficilmente si alzeranno le quote salvezza ed Europa".