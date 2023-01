DIONISI (SKY), Gol regalato, Terzic era in fuorigioco

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko subito sul campo della Fiorentina: "Sono arrabbiato perché non siamo fortunati negli episodi. C'è un fuorigioco dubbio di Terzic, sul rigore c'è rammarico perché l'arbitro l'ha visto in campo il fallo di mano ed ha dato l'ok per continuare. Poi è stato chiamato al VAR e quindi mi domando a cosa serve l'arbitro se vede le cose in campo. Il primo gol lo abbiamo regalato, come è successo anche con la Sampdoria. Regaliamo gol banali, Consigli è il portiere che ha fatto meno parate. Facciamo calciare poco in porta, ma regaliamo gol banali. Oggi era una gara difficile contro un'ottima squadra, i ragazzi hanno messo qualità in campo ma non siamo stati bravi a finalizzare. Avremmo meritato di più e non portiamo a casa niente a causa di un episodio discutibile. La difficile situazione in classifica può condizionare la squadra a livello mentale? "La prestazione di oggi dice che la classifica non ci ha condizionato, però dobbiamo continuare a giocare con coraggio e personalità. Se ne vieni fuori con le tue qualità, diventi più forte".