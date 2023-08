DIONISI, Berardi? Non conosco del tutto le sue idee

FirenzeViola.it

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Cosenza, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha commentato le dichiarazioni di Domenico Berardi nel giorno della presentazione della squadra, in cui dice di non sapere se resterà in neroverde: "Berardi nell'allenamento non è mai cambiato in questi anni, quando ci sono io. La sua testa non la posso conoscere del tutto. Non dico che mi abbiano sorpreso quelle parole ma se ha manifestato quello vuol dire che è un suo pensiero. L'allenamento lo fa bene, il resto non posso aggiungere altro perché non lo determino io".