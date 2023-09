DG RENNES, Theate? Mai parlato di una partenza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore generale del Rennes, Olivier Cloarec, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del proprio club, spendendo qualche parola sull'ex obiettivo per la difesa viola, Arthur Theate, fresco di prolungamento di contratto con i francesi. Queste le sue parole: “Arthur ha fatto una buona prima stagione e ha contribuito a questo fantastico quarto posto. Siamo stati la terza miglior difesa e siamo molto felici di avergli prolungato il contratto. Per lui e per noi, non si è mai parlato di una partenza. È convinto di poter fare una buona stagione al Rennes".