DE MARCHI, Boga? Fu grande colpo. Zurkowski...

Il procuratore ed ex calciatore Marco De Marchi è intervenuto a TMW Radio, durante il programma “Piazza Affari”, per commentare vari temi.

Che idea si è fatto della situazione di Boga?

“È stato presentato quando fu comprato dall’Atalanta come un grande colpo. Perciò enso che sia normale che ci si aspettano grandi prestazioni proprio per questo. Bisogna vedere, poi, di calciatore in calciatore. Alcuni hanno bisogno di tempo per ambientarsi, per esempio Deketelaere. Questo discorso, poi, si ampia proprio quando il giocatore in questione viene dall’estero ed hanno bisogno di ambientarsi”.

Su quella di Zurkowski invece?

“Non conosco bene la sua situazione quindi non le so dire bene. In questo momento comunque mi pare in difficoltà e forse cambiare piazza lo potrebbe aiutare. La scorsa stagione, comunque, aveva fatto bene".