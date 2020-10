DE BIASI, Iachini? Strada con un'unica via d'uscita

Il tecnico Gianni De Biasi si è soffermato sul tema allenatori: "E' più facile per una società mandar via l'allenatore piuttosto che guardarsi negli occhi e capire anche che ci sono giocatori che non rendono a dovere ma non per colpa del tecnico. Chiesa? Sono curioso di vederlo alla Juve. Ha grandissime qualità ma il club richiede moltissimo, quindi voglio vedere come renderà. Iachini? Credo che sia una strada con una sola via d'uscita. Nel calcio c'è il fascino del nome, che porta a svalutare il lavoro di un onesto operaio, un artista di provincia che magari ha fatto cose belle come del resto l'anno scorso. Poi stiamo vivendo partite senza capo né coda, manca il pathos della gente, è un calcio non vero da un certo punto di vista. E questo penalizza il rendimento delle squadre e degli allenatori".