DA NAPOLI, La Fiorentina si è informata per Insigne

Clamorosa indiscrezione di mercato dal Canada. Secondo quanto riporta Il Napolista.it, Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, avrebbe nostalgia dell'Italia e potrebbe concludere anzitempo l'avventura al Toronto. La Fiorentina, si legge, avrebbe chiesto informazioni per l'esterno offensivo I viola ci pensano in caso di addio di Nico Gonzalez