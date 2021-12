COVID, Nuova stretta: tamponi per entrare allo stadio

Non solo Super Green Pass (il certificato valido solo per i vaccinati contro il Covid o chi ne è guarito) per entrare allo stadio: chi è vaccinato dovrà essere in possesso anche di un tampone negativo. La misura - come riferisce il 'Corriere della sera' - dovrebbe essere approvata giovedì 23 dicembre dal Governo, che - di fronte all'aumento di casi di positività al Covid - vuole evitare un’ulteriore impennata di contagi durante le festività di Natale rafforzando ulteriormente il sistema di tracciamento. La nuova norma entrerà in vigore prima di Capodanno.