COVERCIANO, Lunedì la Hall of Fame Calcio Italiano

Fonte: figc.it

FirenzeViola.it

Nel primo giorno di raduno della Nazionale, il Centro Tecnico Federale di Coverciano ospiterà anche la Hall of Fame del Calcio Italiano. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 di lunedì 13 novembre: alla cerimonia di premiazione, che verrà trasmessa in diretta su Rai 2 con la conduzione del giornalista Rai Alberto Rimedio, interverranno il presidente federale Gabriele Gravina, il Ct Luciano Spalletti e il capodelegazione della Nazionale Gigi Buffon. Tra i premiati saranno presenti Gianfranco Zola, Alessandro Altobelli (Veterano Italiano), Cristiana Girelli (Giocatrice Italiana), Ernesto Pellegrini (Dirigente Italiano) e il giovane arbitro toscano Luca Martelli, che riceverà il premio Fair Play intitolato a Davide Astori.

I nuovi membri della Hall of Fame del Calcio Italiano consegneranno un ricordo della propria carriera che andrà ad aggiungersi ai cimeli presenti nella Sala delle Leggende presso il Museo del Calcio. Ad altre tre grandi figure del nostro calcio, Siniša Mihajlović, Erno Egri Erbstein e Mario Sconcerti, protagonisti con differenti ruoli e in differenti epoche, saranno invece consegnati i riconoscimenti alla memoria, alla presenza dei rispettivi familiari.