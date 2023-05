COVERCIANO, Fino a domani le finali paralimpiche FIGC

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Venticinque squadre, 450 atleti e quasi 1000 persone in totale hanno riempito Coverciano per la prima delle due giornate dedicate alla Finale nazionale del torneo 'Il Calcio è di Tutti' della Divisione calcio paralimpico e sperimentale. Fino a domani il Centro Tecnico Federale ospiterà le formazioni arrivate all'ultimo atto di una stagione in cui la parola 'inclusione' è stata la chiave che ha unito giocatori e giocatrici, tutti insieme per sottolineare come nel calcio non debbano esistere barriere. Prima del primo calcio d'inizio della giornata, gli altoparlanti hanno trasmesso un messaggio inviato da Roberto Mancini: "Do il benvenuto - ha esordito il dt - a tutti gli atleti e a tutte le squadre della Dcps. Dovete essere orgogliosi del vostro percorso che vi ha portati fino a Coverciano. Tutte le squadre della Divisione hanno dimostrato ogni settimana i veri valori dello sport: no a ogni barriera, perfetta integrazione e fair play. Un grande in bocca al lupo, buon divertimento e ricordatevi che il calcio è di tutti!". Per la giornata conclusiva, quella delle finali, domani saranno presenti anche il presidente federale, Gabriele Gravina, e il presidente della Dcps, Franco Carraro. In collegamento interverrà anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. (ANSA).