CORVINO, La Serie A un animale. Viola? Momento top

Ospite su Twitch di PianetaLecce, Pantaleo Corvino ha spiegato il momento del suo Lecce atteso dalla Fiorentina domenica al Franchi: "Neppure i più ottimisti potevano pensare a 27 punti in 26 gare da matricola. La nostra era un'impresa ardua, con una politica fondata su giovani e patrimonializzazione. Credo che questa è stata e sia tutt'ora un'impresa ardua, la seconda dopo aver vinto la B. La Serie A è un animale, alle volte cattivo, ti porta a periodi di astinenza; questi capitano a tutti, anche a club importanti

Pochi gol nelle scorse partite: è un problema che si riduce a Ceesay e Colombo?

"Ricordo in terza categoria: quando si perdeva, i tifosi dicevano sempre ‘presidente compra la punta’. Oggi vedo che da noi è rimasto questo legame tra mancanza di vittorie e di punte. Ci sono tanti attacchi che hanno segnato meno del nostro, anche quello della Fiorentina. Vorremmo soddisfare la passione dei nostri tifosi prendendo nomi roboanti, ma lo facciamo a modo nostro".

Hjulmand?

“Ho rimandato indietro chi ha bussato sino ad ora”.

In estate qualcuno l'ha sbeffeggiata per Umtiti e Baschirotto. Cosa ne pensa ora?

“Il nostro reparto difensivo è tra i migliori in Serie A ed è merito di tutti, anche Gallo, Gendrey e Falcone. Il segreto è la fase difensiva, che riguarda anche il centrocampo. A gennaio si diceva 'abbiamo Hjulmand, Gonzalez e Blin, serve un altro centrocampista'. Abbiamo preso il meglio che offriva il mercato ovvero Maleh, ma con Blin il centrocampo si sta rivelando più equilibrato. I bravi sono quelli che giocano. Umtiti e Baschirotto sono pezzi di cuore, abbiamo lavorato tanto con Trinchera. Se abbiamo fatto danno, state sicuri che danni economici non ne abbiamo fatti: tutte le operazioni sono state compiute in quanto a priori sostenibili".

Quali calciatori in prestito riscatterete?

"Tutti quelli che si stanno mettendo in evidenza, Colombo, Falcone e non solo. Sono state pattuite ottime cifre. Non bisogna meravigliarsi se si spendono 5 milioni per Maleh: i giocatori in Serie A costano tanto. I giocatori manco in Serie B vengono pagati 2 milioni".

Come finirà a Firenze?

“La Fiorentina viene da 5 vittorie e 1 pareggio: la troveremo nel momento migliore. Sarà complicata e se non siamo all'altezza rischiamo di soccombere. Loro hanno valori importanti e stanno in fiducia. Dobbiamo giocare da Lecce”.