CASAMONTI, Stadio Milano sarà teca di vetro. Io a Firenze...

Marco Casamonti, noto architetto impegnato anche nel progetto Viola Park, ha parlato così del nuovo stadio di Milano ai microfoni di SkySport24: "Populous ha fatto tanti stadi, quindi hanno la giusta esperienza per costruire il nuovo San Siro. E' un progetto molto bello, è una teca di vetro. Quando ho fatto il progetto per il concorso per il nuovo Franchi di Firenze avevo fatto qualcosa di simile. E' qualcosa di molto bello a mio parere, credo che dia un grande impatto alla città. Milano avrà uno degli stadi più belli del mondo. Gli stadi devono essere degli edifici urbani, andare allo stadio deve diventare come andare al cinema o al teatro. Lo stadio deve essere utilizzato tutti i giorni, come se fosse un qualsiasi edificio di una città".