CAPOZUCCA, Chi immaginava il ko dei viola con l'Empoli

Stefano Capozucca, ds della Ternana, ha parlato della sfida col Venezia: “Mi aspetto una Ternana dei primi tempi in una gara difficilissima contro una squadra forte e allenata molto bene da un tecnico che è stato anche mio allievo. Mi aspetto una reazione, una prestazione importante, non possiamo stare in questo momento ad accettare. Chi immaginava che la Fiorentina perdeva in casa contro l'Empoli? Io credo in questa squadra, mi aspetto una prestazione di valore da parte nostra”.