CALCIO, Lega A: convocata assemblea il 26 luglio

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Assemblea della Lega Serie A convocata per il 26 luglio in prima convocazione alle ore 16 e in seconda alle ore 18, esclusivamente in videoconferenza. All'ordine del giorno l'esito della procedura competitiva relativa ai Pacchetti Scommesse Sportive e Dati stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2021, la procedura competitiva Diritti Audiovisivi Campionato Primavera 1, Coppa ltalia Primavera, Supercoppa Primavera - Pacchetto Dirette per il territorio italiano, stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Si discuterà poi del Conferimento a terzi di un mandato esplorativo non esclusivo per l'individuazione di una partnership per contenuti editoriali in lingua araba nel territori o del Medio Oriente e Nord Africa e dell'aggiornamento sulla commercializzazione dei Diritti Audiovisivi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle misure per la sostenibilità del sistema calcio e le proposte di sponsorizzazione per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. (ANSA).