CAGLIARI, Ranieri ritrova il centrocampista Jankto

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jakub Jankto, ex centrocampista ceco di Udinese e Sampdoria, ad un passo dal tornare in serie A, al Cagliari di Claudio Ranieri che lo ha allenato proprio a Genova. Il giocaotre, come riporta Sky, arriverà dallo Sparta Praga e firmerà un contratto per due anni con opzione per una terza stagione. Jankto a febbraio ha fatto molto parlare di sé facendo coming out.