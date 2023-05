FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Arthur Cabral sarà fondamentale questa sera perché avrà delle motivazioni in più per fare bene. Perché questa, in fondo, è ancora casa sua. A Basilea ci abita ancora la moglie con il figlio. E i tifosi fino a prova contraria (vedremo l’accoglienza stanotte), gli sono rimasti affezionati.