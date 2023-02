C. ITALIA, Inter in semifinale: vittoria per 1-0 sull'Atalanta

L'Inter accede alla semifinale di Coppa Italia, battendo l'Atalanta di misura 1-0. Rete di chi ha preso il posto, per poco o per tanto tempo questo si vedrà, di Skriniar. È Matteo Darmian il match-winner del quarto di finale contro la squadra di Gasperini, con un bel diagonale sinistro che fissa il tabellone sull'1-0, risultato da cui non si schioderà più davanti ai 50 mila del Meazza.