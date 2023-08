BROCCHI, Preferisco Italiano che attacca a chi si chiude

Fonte: Radio Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Claudia Marrone

Cristian Brocchi, ex viola, ha parlato di Fiorentina: "Italiano mi piace molto, siamo stati compagni di squadra, ha una mentalità propositiva e spregiudicata. Più di una volta ho sentito critiche alla Fiorentina perché concede qualcosa in difesa, però in attacco fa cose davvero ottime. E' vero che la coperta è corta, ma preferisco chi attacca prendendosi dei rischi rispetto a chi si chiude in area".