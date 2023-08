BORGHI, Viola mi intriga. Arthur giocatore favoloso

FirenzeViola.it

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Dazn, ha commentato la prima giornata della Serie A sul proprio canale Youtube, analizzando anche il mercato fatto finora dalla Fiorentina e commentando la grande vittoria di Marassi: "La Fiorentina mi intriga parecchio, viene da due stagioni di crescita continua. Sono arrivati giocatori funzionali al calcio di Italiano, con l'attesa rivoluzione nel reparto offensivo. Via Cabral e Jovic, dentro Nzola e Beltran, il primo un fedelissimo del tecnico, il secondo un giocatore molto forte. In più quest'anno penso possa essere la stagione di Nico Gonzalez: l'anno scorso ha fatto fatica nella prima parte, poi nella seconda parte è cresciuto e avere un giocatore così tutto l'anno significa moltiplicare la resa della squadra".

Su Arthur: "Mi piace tantissimo il suo acquisto, è un giocatore che se sta bene è favoloso e in questo calcio può trovarsi al meglio. Resta l'incognita Amrabat, ma se dovesse rimanere lui e il brasiliano formerebbero una coppia di grandissimo livello e che permetterebbero a Bonaventura di agire in una zona più avanzata ed essere straordinariamente decisivo".

Sui difensori: "E' andato via Igor ed è arrivato Mina, Ranieri gode di fiducia, Quarta è in bilico. Non mi convince molto il reparto difensivo. Kayode è stato una delle sorprese della prima giornata. Il ragazzo ha voglia di imporsi e può essere un valore aggiunto. Parisi e Biraghi sono una grandissima coppia di terzini sinistri e, in generale, la squadra è molto più profonda. Sono curioso su dove la Fiorentina potrà inserirsi".