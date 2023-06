BOLOGNA, Cancellieri della Lazio può sostituire Orsolini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà molto difficile per il Bologna cercare di trattenere Riccardo Orsolini e Nico Dominguez. Entrambi in scadenza nel 2024, non stanno rinnovando e potrebbero essere ceduti in questa sessione di calciomercato per poter incassare qualcosa. La Fiorentina è alla finestra, i rossoblu stanno valutando in giro alcune alternative che possano garantire qualità anche nel caso uno dei due dovesse rimanere. Secondo quanto afferma la Rosea, un'idea per l'attacco potrebbe essere Matteo Cancellieri della Lazio, acquistato la passata dal Verona. Le caratteristiche sarebbero molto simili a Orsolini, esterno destro di piede mancino che ha trovato poco spazio.