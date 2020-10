INDISCREZIONI DI FV CECCHERINI, NIENTE VERONA, SI VALUTA ALTRO Federico Ceccherini non andrà all'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, non è arrivata la fumata bianca per il potenziale trasferimento del difensore in gialloblù. A questo punto si valutano altre possibili piste per l'ex... Federico Ceccherini non andrà all'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, non è arrivata la fumata bianca per il potenziale trasferimento del difensore in gialloblù. A questo punto si valutano altre possibili piste per l'ex... NOTIZIE DI FV USCITE, EYSSERIC & CO.: CHI RESTA DA SISTEMARE Sarà una giornata calda non solo sul fronte entrate per la Fiorentina, con gli affari Barreca e Martinez Quarta per i quali ormai manca solo l'ufficialità. Pradè e Barone dovranno lavorare anche sul fronte uscite perché oltre a Federico Chiesa... Sarà una giornata calda non solo sul fronte entrate per la Fiorentina, con gli affari Barreca e Martinez Quarta per i quali ormai manca solo l'ufficialità. Pradè e Barone dovranno lavorare anche sul fronte uscite perché oltre a Federico Chiesa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi