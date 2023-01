BETO, Resta ad Udine fino a fine stagione: no all'Everton

Il futuro di Beto, almeno fino al termine della stagione, sarà all'Udinese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'attaccante, nonostante l'offerta dell'Everton da 25 milioni di euro, è arrivata la fumata nera e il giocatore non lascerà il Friuli, con il Napoli che a questo punto proverà a prenderlo in estate proprio dai bianconeri.