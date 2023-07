BERTOLINI, Ok per 30 minuti, ripartiamo dalle cose buone

FirenzeViola.it

Milena Bertolini, ct dell'Italia, ha commentato ai microfoni Rai la pesante sconfitta rimediata contro la Svezia: "Ho detto alle ragazze di tenere la testa alta e di ripartire dalle cose buone. Siamo partite bene e per 30 minuti le abbiamo messe in difficoltà. Poi subiti i gol su calcio piazzato non siamo state brave. Sono soddisfatta del primo tempo. Sappiamo che la Svezia è forte, abbiamo avuto difficoltà sulle palle inattive e non dobbiamo abbatterci dopo aver subito un gol. Abbiamo un’altra partita, crediamo nelle nostre qualità e dobbiamo vincere".